إعلامية كويتية تسخر من رغد صدام حسين

شفق نيوز/ سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان يوم السبت من رغد بنت الرئيس العراقي السابق صدام حسين حول منعهم هي وأفراد أسرتها من تناول المشروب الغازي الـ"كوكا كولا" من قبل والدهم وذلك مراعاة للشعب العراقي أبان فترة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن المنصرم.

وكتبت العيدان تغريدات اليوم على صفحتها بـ"تويتر" تحدثت بها وفي تهكم واضح وباللهجة الكويتية عن مقابلة رغد التي أجرتها معها قناة "العربية" الفضائية الممولة من السعودية.

وقالت الإعلامية الكويتية "ضحكتني لما قالت ان ابوها صدام منع عنهم الكوكاكولا مراعاة للشعب العراقي وانزين يمنعكم من الكوكاكولا واهو يشرب سيجار كوهيبا".

وأضافت "بعدين تقول صدام مو عاشق للحروب بعدين بالحلقه اللي بعدها تقول صدام حسين مقاتل يخرب بيت البلبي اللي تشربونه".

وعلقت العيدان بشأن ادراج رغد على قائمة الانتربول قائلة "وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية مسكينه انتي كيوت كله مظلومه القطوه تاكل عشاها".

وكانت رغد قد تحدثت عن سبب مذكرة التوقيف الخاصة بها، والتي أصدرتها السلطات العراقية وورد اسمها فيها ضمن قائمة تضم 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيم القاعدة وحزب البعث المحظور في البلاد.