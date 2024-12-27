عكورة عالية وروائح كريهة في مياه ذي قار.. مديرية الماء تكشف التفاصيل

شفق نيوز/ أوضحت مديرية ماء ذي قار، اليوم الجمعة، سبب الروائح الكريهة في المياه الواصلة لمنازل المواطنين بمناطق المحافظة كافة، فيما بينت ان الموضوع خارج عن ارادتها.

وذكر مدير الماء احمد عزيز لوكالة شفق نيوز، ان " مياه ذات (عكورة عالية ومتغيرة اللون) دخلت المحافظة قبل أيام عبر نهر الغراف نتيجة إطلاقها من السدود الخزنية في البلاد"، لافتا إلى ان "هناك 200 محطة ماء اعلنت النفير العام في المحافظة لمعالجة هذه العكورة في المياه".

وبين، أن "المواد التي استخدمتها المديرية في تصفية المياه الواصلة للمنازل ذات كميات كبيرة، وبات بهذا الوضع، وهي تختلف بشكل كبير عما موجود في النهر في الوقت الحالي".

وأكد عزيز، أن "الوضع سيخلتف بعد عدة أيام، حيث عقدنا اجتماعا مع وزارة الموارد المائية يوم أمس ووعدتنا بزيادة الاطلاقات الواصلة للمحافظة وتحسين نوعية المياه الداخلة لها عبر نهر الغراف".