عقود وأجور الكهرباء يطوقون مدينة الصدر (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من موظفي عقود وأجور وزارة الكهرباء الاتحادية، يوم الخميس، في مناطق متفرقة من مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وقطع المتظاهرون، وفقاً لمراسل الوكالة، الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة الصدر، أمام مرور العجلات، حيث أغلقوا ساحة مظفر، وساحة 55 والشارع المؤدي إلى ساحة بيروت، ذهابا وإياباً.

ورفع المتظاهرون، شعارات وتطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم، وذلك بعد خذلانهم من قبل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، وعدم شمولهم بقانون الأمن الغذائي.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت أمس الأربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بأغلبية أعضائه الحضور، قبل الذهاب إلى عطلته التشريعية.