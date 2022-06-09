سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عقود وأجور الكهرباء يطوقون مدينة الصدر (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-09T17:19:49+0000
عقود وأجور الكهرباء يطوقون مدينة الصدر (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من موظفي عقود وأجور وزارة الكهرباء الاتحادية، يوم الخميس، في مناطق متفرقة من مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وقطع المتظاهرون، وفقاً لمراسل الوكالة، الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة الصدر، أمام مرور العجلات، حيث أغلقوا ساحة مظفر، وساحة 55 والشارع المؤدي إلى ساحة بيروت، ذهابا وإياباً.

ورفع المتظاهرون، شعارات وتطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم، وذلك بعد خذلانهم من قبل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، وعدم شمولهم بقانون الأمن الغذائي.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت أمس الأربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بأغلبية أعضائه الحضور، قبل الذهاب إلى عطلته التشريعية.

related

بغداد.. اندلاع حريق في سوق بمدينة الصدر

Date: 2021-06-04 17:31:26
بغداد.. اندلاع حريق في سوق بمدينة الصدر

إحداها تحولت الى إضراب مفتوح .. احتجاجات في 4 محافظات لشرائح مختلفة للمطالبة بحقوقهم

Date: 2022-05-10 08:27:33
إحداها تحولت الى إضراب مفتوح .. احتجاجات في 4 محافظات لشرائح مختلفة للمطالبة بحقوقهم

7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

Date: 2021-06-04 19:00:59
7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

اهالي مناطق شرق القناة يبتكرون "حلاً سحرياً" لمعالجة النفايات العشوائية

Date: 2021-01-05 12:46:05
اهالي مناطق شرق القناة يبتكرون "حلاً سحرياً" لمعالجة النفايات العشوائية

امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

Date: 2021-02-13 12:55:38
امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

مستشفيات اكبر مدن بغداد تخرج عن الخدمة وتوجه نحو "حجر المساجد"

Date: 2020-05-27 16:46:25
مستشفيات اكبر مدن بغداد تخرج عن الخدمة وتوجه نحو "حجر المساجد"

مسؤول يفصح عن سبب إغلاق أكبر مدن العاصمة بغداد

Date: 2020-08-15 09:21:59
مسؤول يفصح عن سبب إغلاق أكبر مدن العاصمة بغداد

ازدحامات مرورية خانقة في شوارع وجسور رئيسية في بغداد

Date: 2021-10-24 05:31:27
ازدحامات مرورية خانقة في شوارع وجسور رئيسية في بغداد