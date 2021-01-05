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عقود مفوضية ديالى يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-05T09:52:41+0000
عقود مفوضية ديالى يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي العقود في مكتب ديالى الانتخابي، يوم الثلاثاء، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم حسب الآليات المعتمدة في قانون مفوضية الانتخابات.

هادي طلب أحد المتظاهرين (موظف عقد) قال لوكالة شفق نيوز؛ نطالب بتثبيت أكثر من 6000 موظف عقد يعملون في مفوضيات الانتخابات في ديالى والمحافظات، مشيرا إلى أن قسما كبيرا منهم يعملون بصيغة عقد منذ 4 -11 عاما.

وبين طلب؛ أن "عدد موظفي العقود التشغيلية في مكتب ديالى الانتخابي 189 موظفا لم ينالوا حقوقهم بالتثبيت رغم الجهود والواجبات الكبيرة التي نفذوها خلال العمليات الانتخابية"، داعيا الحكومة ووزارة المالية الى تنفيذ الفقرة (23) من قانون مفوضية الانتخابات والذي ينص على تثبيت العقود ممن تجاوزت خدمتهم عاما وأكثر.

وأكد أن مكاتب وكوادر العقود في بغداد تواصل أعمال التنسيق والمتابعة لاستحصال حقوق موظفي العقود وتثبيتهم على الملاك الدائم انصافا لما قدموه من جهود كبيرة اسهمت بنجاح العمليات الانتخابية الماضية ومنذ 3 دورات انتخابية.

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