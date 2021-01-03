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عقود مفوضية انتخابات نينوى يهددون بالإضراب العام.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-03T12:26:08+0000
عقود مفوضية انتخابات نينوى يهددون بالإضراب العام.. صور

شفق نيور/ تظاهر العشرات من موظفي مفوضية انتخابات نينوى العاملين بصفة عقود، يوم الاحد، احتجاجاّ على عدم تثبيتهم رغم مرور سنوات على عملهم بصفة عقود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من موظفي العقود بمفوضية انتخابات نينوى نظموا، اليوم، تظاهرة في منصة الاحتفالات بالجانب الايسر من الموصل، مبيناً أن المتظاهرين هددوا بالاضراب عن الدوام الرسمي والعمل في حال لم يتم تثبيتهم اسوة بالدوائر الاخرى.

واشار الى ان من بينهم عقود مضى على خدمتهم اكثر من 10 سنوات.

ونقل مراسلنا عن بعض المتظاهرين قولهم، "انهم سمعوا الكثير من الوعود الكاذبة التي كانت تعدهم بها المفوضية ولم يعد لديهم اي ثقة باي وعود مالم يتم تثبيتهم بصورة رسمية".

هذا وفرقت شرطة نينوى المحتجين ومنعت وسائل الاعلام اللقاء بهم بحجة انهم لايمتلكون موافقة امنية من اجل هذه الوقفة والتظاهرة.

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