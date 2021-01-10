عقود المفوضية يضربون عن العمل في ديالى ويطالبون بإدراج تثبيتهم في الموازنة

شفق نيوز/ أعلن موظفو العقود في مكتب ديالى الانتخابي، يوم الأحد، إضرابهم عن العمل للمطالبة بإدراج تثبيتهم ضمن موازنة 2021 وانصاف الجهود التي قدموها للعمليات الانتخابية على مر الأعوام الماضية.

وقال نهاد حمود أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز" ان "179 موظف عقد في مكتب ديالى الانتخابي ومن مختلف الوحدات الادارية نظموا وقفة احتجاجية واضراب امام مكتب ديالى احتجاجا على التسويف والمماطلة من قبل الحكومة ووزارة المالية حيال مطالبهم المشروعة بالتثبيت اسوة باقرانهم لما قدموه من جهود وخدمات طيلة الدورات الانتخابية الماضية".

وأضاف حمود؛ أن "موظفي العقود كانت لهم الوقفة الاولى والاخيرة بنجاح العمليات الانتخابية في عموم مناطق ديالى"، مؤكدا استمرار الاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة ووزارة المالية وادراج تثبيتهم ضمن موازنة 2021.

يذكر أن أكثر من 6000 موظف عقد في مفوضيات الانتخابات في المحافظات اعلنوا اضرابهم عن العمل للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.