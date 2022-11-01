"عقود الكهرباء" يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء ويقطعون جسر الجمهورية وسط بغداد

شفق نيوز/ أقدم المئات من موظفي العقود المؤقتة في وزارة الكهرباء على قطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على عدم تحويلهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من موظفي العقود بوزارة الكهرباء تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد ومن ثم عبروا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأشار إلى المتظاهرين قاموا بعد ذلك بقطع جسر الجمهورية للتعبير عن احتجاجهم والمطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أن موظفي العقود سبق وأن تظاهروا أمام مبنى وزارة المالية إلا أن قوات مكافحة الشغب قامت بالاعتداء عليهم بالضرب وتفريقهم بالقوة ما دفعهم إلى التوجه صوب المنطقة الخضراء.

وتضم الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية الآلاف من موظفي العقود المؤقتة والعاملين بالأجر اليومي الذي مضى سنوات على انخراطهم في الوظائف ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم لغاية الآن.