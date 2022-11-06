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عقود الحشد الشعبي يتظاهرون في التحرير ويكشفون فساداً بملف "المفسوخة عقودهم" (صور وفيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T08:15:43+0000
عقود الحشد الشعبي يتظاهرون في التحرير ويكشفون فساداً بملف "المفسوخة عقودهم" (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، يوم الاحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لغرض إعادتهم للخدمة.

ورفع المتظاهرون لافتاب طالبوا فيها بـ"ارسال رسائل الوجبة الأخيرة التي تم تسويفها من قبل هيئة الحشد الشعبي"، مشيرين إلى أنهم "مشمولون بقانون الأمن الغذائي".

وقال احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "ملف المفسوخة عقودهم يشوبه الفساد حيث يتم تعيين أشخاص جدد لم يخوضوا اي معركة سابقة ولم يكونوا ضمن المفسوخة عقودهم مقابل مبالغ مالية تصل الى 5 الاف دولار".

ووجه المتظاهرون مناشدة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الاركان في الهيئة "ابو فدك المحمداوي" بالتدخل في قضيتهم وحلها.

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