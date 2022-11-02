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"عقوبة شديدة" تنتظر مرتادي النوادي الليلية من ضباط الداخلية العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-02T08:27:01+0000
"عقوبة شديدة" تنتظر مرتادي النوادي الليلية من ضباط الداخلية العراقية

شفق نيوز/ توعد وزير الداخلية العراقي الجديد عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، ضباط وزارته بـ"عقوبات شديدة" في حال توجهوا إلى النوادي الليلية. 

وقال الشمري، خلال اجتماع جمعه مع مديرية أمن الأفراد بمقر الوزارة اليوم، "  سوف تكون عقوبتي شديدة على الضباط الذين يتوجهون للنوادي الليلية"، مشددا القول أن "ضباط الأمن يجب أن يكونوا قدوة".

وأكد الشمري، أن "عقوبتي بحق ضابط الأمن ستكون أكثر من بقية الصنوف".

كما وجه الوزير ضباط الوزارة، بـ" التصدير للمعقبين (مروجي المعاملات) في الدوائر الخدمية، ومنعهم من الدخول".

 

 

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