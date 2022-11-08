"عقوبات صارمة للمخالفين".. كربلاء تشدد إجراءاتها لمواجهة الحمى النزفية

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري في كربلاء، يوم الثلاثاء، تفاصيل الإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من مرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير المستشفى وسام الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى البيطري في محافظة كربلاء مستمر بالتشديد على الإجراءات للوقاية من مرض الحمى النزفية التي ما تزال تظهر إصابات بها في بعض المحافظات".

وعن الإجراءات التي تشدد بها المستشفى البيطري أوضح الجابري، أنها "تتمثل بمنع دخول الحيوانات من المناطق المصابة بالمرض إلى المحافظة، وأيضا التشديد على ظاهرة الجزر العشوائي، ومتابعة كل محال القصابة والجزارين وأسواق بيع اللحوم، والتأكد من وجود الختم على الذبائح وكونها خضعت للاشراف البيطري في مجزرة كربلاء النموذجية".

وأضاف "فضلا عن مصادرة اللحوم غير المختومة والتي لم تُتبع فيها الإجراءات الوقائية الصحية، حيث تتم مصادرة الكثير من اللحوم من المحلات المخالفة، وتم غلق الكثير منها".

ومن الإجراءات أيضا يذكر مدير المستشفى البيطري "هي منع الرعي العشوائي داخل مركز مدينة محافظة كربلاء، باعتبار أن المواشي سبب رئيسي لدخول مرض الحمى النزفية، وتمت مصادرة الكثير من هذه الحيوانات لمخالفة أصحاب هذه المواشي تعليمات وتوجيهات دائرة البيطرة".

وتابع "كذلك هناك متابعة للحالات المصابة في محافظة كربلاء وحجر ووضع علامات حول مراكز الإصابات بمقدار 15 كيلو متر بشكل دائري، ومنع دخول وخروج الحيوانات منها، وتتبُع المنطقة التي جاءت منها الإصابة".

وأكمل الجابري "كذلك هناك التشديد في مراقبة محال بيع الحيوانات وما يسمى بـ(وكفات) الغنم والأبقار"، مشيرا إلى وجود "حملة - انتهت الأسبوع الماضي – تمثلت برش المواشي بمادة (دلتامثرين) للقضاء على الوسيط الناقل للحمى النزفية، وما يسمى بالقراد والنوع الذي ينقل هذه الإصابة ويسمى بـ(الهايلوما)".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.