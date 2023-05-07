عقوبات بحق موظفين حكوميين أطلقوا عيارات نارية داخل مؤسستهم في سامراء

شفق نيوز/ وجه وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، يوم الأحد، بمُعاقبة مُوظفين في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء لقيامهم بإطلاق عيارات نارية داخل الشركة إحتفاءاً بالمُدير العام .

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الوزير وجه بمُعاقبة إثنين من مُوظفي شركة أدوية سامراء وإحالتهم إلى لجان تحقيقية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لقيامهم بتصرفات غير قانونية بإطلاق العيارات النارية داخل الشركة.

وأشار البيان إلى أن الوزير شدد بعدم السماح بتاتاً بمثل هكذا تصرُفات داخل مؤسسات الدولة وضرورة الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي واحترام القوانين والأنظمة والمعايير العامة للأخلاق والسلوك المهني.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، مقاطع فيديو تظهر اطلاق عيارات نارية في الهواء داخل معمل ادوية سامراء بمحافظة صلاح الدين احتفاء بتنصيب مدير جديد.