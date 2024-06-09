عقوبات انضباطية ومقاضاة موظفين بوزارة العدل لتورطهم بابتزاز امرأة

شفق نيوز/ أمر وزير العدل العراقي، خالد شواني، يوم الأحد، بتوجيه عقوبات انضباطية ضد بعض موظفي مديرية تنفيذ النجف، لتورطهم بقضايا ابتزاز امرأة، فضلاً عن إحالتهم إلى القضاء.

جاء ذلك، استناداً لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات العقابية كافة، فضلاً عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه.