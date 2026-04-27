عقد أول اجتماعاته.. تأسيس "مجلس التنسيق المشترك" للدفاع عن حقوق ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

كشفت عضو مجلس محافظة ذي قار، نغم الإبراهيمي، يوم الاثنين، عن تأسيس "مجلس التنسيق المشترك" يضم أعضاء مجلس المحافظة ونواب ذي قار للدفاع عن حقوق المحافظة أمام السلطة المركزية، مؤكدة أن المجلس عقد أول اجتماع له عقب التأسيس مباشرة.

وقالت الإبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس باشر بعقد جلساته الأولى اليوم، حيث ناقش عدة ملفات أبرزها الكهرباء، وجرى التأكيد على عدم مصادرة جهود أي طرف بالعمل لصالح المحافظة".

وأكدت أن "المجلس الجديد شدد على عدم النظر فقط إلى مديرية البلدية كبؤرة فساد، بل هناك دوائر أخرى يجب معالجة الخلل فيها فإذا كانت البلدية تتلاعب بالأوراق، فالصحة تتلاعب بأرواح المواطنين".

وأضافت، أن "المقترحات التي عرضت في جلسة اليوم تضمنت المطالبة بنقل صلاحيات الدوائر للمحافظة، والحفاظ على واردات وجبايات الدوائر لديها أموال، بدون أن تصادرها مقرات الوزارات في بغداد حيث أن غالبية الدوائر لديها عجز كبير بموازناتها بسبب مصادرة مقرات الوزارات المركزية لأموال جبايتها، والحفاظ على استقلالية شركة النفط في ذي قار".