عقد ملياري لتنظيف كركوك.. 300 آلية وألف عامل لرفع النفايات

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يوم السبت، عن المباشرة بتنفيذ أوسع حملة للتنظيف ورفع الأنقاض، عبر عقد بقيمة 60 مليار دينار لثلاث سنوات، في وقت أكدت فيه بلدية المحافظة أن كمية النفايات اليومية تبلغ 1200 طن.

وقال طه، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك كانت تعاني من تراكم النفايات، واليوم جرى إطلاق أوسع حملة لجعل كركوك أجمل وأنظف، وسوف تكون كذلك، عبر عقد شركتين ولمدة ثلاث سنوات وبأكثر من 300 آلية وألف عامل يوميا".

وأضاف أن "العقد سيكون لثلاث سنوات وبكلفة تزيد على 60 مليار دينار لتنظيف ست قطاعات بلدية، تضم اكثر من مليون نسمة"، مبينا أن "العقد مناصفة بين شركتين للتنظيف وتستخدم آليات متطورة في رفع الأنقاض، وكذلك كابسات حديثة وسوف نلاحظ ذلك على المحافظة".

وفي السياق، أكد مسؤول إعلام بلدية كركوك عدنان شكور، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحملة هي الأكبر والأوسع التي اطلقها المحافظ، لأن النفايات كانت قد تكدست في عدد من احياء المحافظة، وكانت عدد السيارات قليلة ولم تكن الشركة السابقة تعمل بصورة جيدة".

وأوضح عدنان، أن "كركوك تطرح يومياً أكثر من 1200 طن من النفايات، والنظافة هي عامل مشترك بين البلدية والمواطن، فهناك احياء سكنية يتعاونون مع البلدية ويساهمون في المحافظة على نظافة المدينة وهناك العكس".

وتتراكم النفايات في كثير من مناطق العراق وحتى العاصمة بغداد، وينتقد السكان المسؤولين المباشرين عن الخدمات، ويتهمونهم بالتقصير في إدارة أزمة الخدمات.