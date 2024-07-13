عقب 10 سنوات.. انتشال رفات 100 جثة من "بئر علو عنتر" في تلعفر (صور)

شفق نيوز/ كشفت مديرية المقابر الجماعية يوم السبت، عن استخراج رفات أكثر من 100 جثة من "بئر علو عنتر" في قضاء تلعفر، غربي محافظة نينوى،ضمن عملية مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وحفرة أو بئر ""بئر علو عنتر" مقبرة جماعية استخدمها تنظيم "داعش" لتنفيذ الإعدامات أبان سيطرته على المحافظة قبل نحو 10 سنوات.

وقال مدير المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم لوكالة شفق نيوز، إن الأعمال في مقبرة بئر علو عنتر في قضاء تلعفر(60 كم غرب الموصل) مستمرة منذ ثلاثة أشهر في المنطقة".

وأوضح كريم الذي وصل الى المقبرة اليوم برفقة لجنة من المقابر الجماعية ومنظمات دولية، أن "رفات أكثر من 100 جثة استخرجت من المقبرة إضافة الى 46 عينة ورفاة 40 جثة متداخلة".

وبين، أن "العمل يبدأ مبكرا من السادسة الى 11 صباحا بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، موضحا أن "الاعمال وصلت الى قاع البئر وربما ننسحب".

وكانت دائرة المقابر الجماعية في العراق قد بدأت في أيار الماضي بفتح وانتشال الرفات المدفونة في حفرة "علو عنتر" أو ما يعرف بـ"بئر الحمائم"، الذي كان تنظيم "داعش" يستخدمه كساحة للإعدامات والتخلص من جثث الضحايا.

وتقع حفرة علو عنتر في أطراف تلعفر على طريق ناحية العياضية وتبعد نحو ستة كيلومترات شمالي مركز القضاء.

وعملية فتح المقبرة جاءت بعد مرور 10 سنوات على إعدام "أكثر من ألف" شخص ورمي رفاتهم داخل الحفرة من قبل عناصر تنظيم "داعش" بحسب اهالي قضاء تلعفر.