عقب عودته من واشنطن.. الدخيل يعلن مشاريع بنصف مليار دولار لإعادة إعمار نينوى

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الإثنين، عن العديد من المشاريع في المحافظة ضمن مبالغ موازنة 2023، بينها إنشاء مستشفيات وملعب واستكمال اعمال مطار الموصل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن التي زارها بتوجيه حكومي عراقي.

وأوضح الدخيل، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مشروع مطار الموصل سينجز في موعده المحدد، مبينا أنه "قد تم التعاقد على جميع الاجهزة الملاحية وأن جزء منها قد صنع والآخر طور التصنيع".

ولفت محافظ نينوى الى أن "هناك عاملين يتدربون على الأجهزة الملاحية في دول فرنسا وفنلندا ودول أخرى، موضحا أن "مدرج المطار قد أنجز بالكامل وأن بنايات مشروع المطار تسير بوتيرة متسارعة".

وفيما يتعلق بمشروع التصميم الأساس، أكد الدخيل أنه "قد تم توقيع العقد وأن اللجنة قد باشرت بأعمال المسح الميداني" وبخصوص مشاريع محافظة نينوى، فقد أكد الدخيل "أن المبلغ الكلي لخطة عام 2023 هو 678 مليار دينار منه 323 للمشاريع المستمرة و355 ملياراً للمشاريع الجديدة، و155 ملياراً لمشاريع النفع العام، فضلا عن أكثر من 21 مليار دينار لمشروع اعادة بناء مخازن الادوية لقسم الصيدلة والمستلزمات الطبية، و12 مليار دينار لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية لتقاطع مجسر سنحاريب، و7 مليارات لانشاء وتبليط الشارع الحلقي من معامل الطحين الى شارع اربيل الرئيس، إضافة إلى ما يقارب 7 مليارات لمعالجة انخفاض مناسيب نهر دجلة، وأكثر من 8 مليارات لتجهيز اجهزة طبية لمستشفى الطوارئ سعة 100 سرير، و7 مليارات لمشروع هدم وإعادة بناء مركز تخصصي لطب الاسنان في المجمع الطبي بأيمن الموصل، و4 مليارات لتجهيز الاجهزة الطبية لمستشفى البتول".

وأوضح الدخيل، أن "أهم المشاريع التي هي في طور الإجراءات التعاقدية هي مشروع الواجهة النهرية في المدينة القديمة (قيد توجيه الدعوة) ومشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي (توجيه إبداء اهتمام) وانشاء مستشفى سعة 50 سريراً في الخضر والشمال (طور الإجراءات التعاقدية) وإنشاء مستشفى سعة 100 سرير في ناحية بعشيقة (قيد التنفيذ) وإنشاء مستشفى زمار (قيد التنفيذ).