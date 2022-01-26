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عقب انهيار كبير للكهرباء.. بغداد تلجأ لمضاعفة حصة المولدات

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-26T17:30:36+0000
عقب انهيار كبير للكهرباء.. بغداد تلجأ لمضاعفة حصة المولدات

شفق نيوز/ اعلنت محافظة بغداد، يوم الأربعاء، زيادة الحصة الوقودية لاصحاب المولدات الى مقدار الضعف في شهر شباط المقبل.

ويشهد العراق، أزمة كبيرة بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية منذ اكثر من ثلاثة أسابيع نتيجة انخفاض الغاز المورد من ايران.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمتابعة مباشرة من محافظ بغداد محمد جابر العطا، وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النفط، سيتم تجهيز المولدات الحكومية والاهلية بحصة وقودية "لمن يمتلك دفتر وقودي" تتمثل بـ (20 لتر كاز لكل 1 kva) لشهر شباط، بعد ان كانت (10 لتر كاز لكل 1 kva)، تعويضا للضغط الحاصل عليها، نتيجة قلة تجهيز الطاقة الكهربائية، خلال الايام الماضية".

وثمن الكلابي، جهود وزارة النفط، المتمثلة بوكيل الوزارة حامد الموسوي، ومدير عام التجهيز حسين طالب، ومعاونه احسان موسى غانم، ومدير هيئة التوزيع محمد شبر، لما قدموه جهود في سبيل تعزيز الطاقة فيديو العاصمة.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية تراجع ساعات تجهيز الطاقة من المنظومة الوطنية في مناطق ومدن البلاد كافة بإستثناء إقليم كوردستان، مشيرة إلى فقدان أكثر من 7500 ميغاواط.

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