عقب الحادث المأساوي.. كركوك تعلن الحداد وتمنع دخول مركبات الحمل داخل المدينة

شفق نيوز- كركوك

وجّه محافظ كركوك، رئيس اللجنة الأمنية العليا، محمد سمعان آغا، مساء اليوم الأحد، بمنع دخول مركبات الحمل داخل المدينة، وإعلان الحداد، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته المحافظة.

وذكر إعلام المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سمعان آغا أوعز إلى قيادة شرطة كركوك ومديرية المرور والجهات المختصة، بمنع دخول مركبات الحمل إلى مركز مدينة كركوك اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الثانية عشرة منتصف الليل، في إجراء يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وتنظيم حركة السير داخل المدينة.

كما تقرر إعلان الحداد في المحافظة ليومين تضامناً من مع ذوي الضحايا.

وقال المحافظ خلال زيارة أجراها لجرحى الحادث المروري المروع الذي شهدته كركوك: "نحن على استعداد كامل لإرسال الجرحى الذين تتطلب حالتهم العلاج خارج العراق، وبالتنسيق مع صحة كركوك، بما يسهم في إسعافهم وتخفيف معاناتهم، ويجسد تضامننا الكامل مع أسرهم في هذا الظرف الأليم".

وكان حادث سير مروع قد وقع في وقت سابق من اليوم شمالي كركوك، إثر فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي على طريق كركوك – السليمانية، ما أسفر عن سقوط خمس ضحايا و17 مصاباً بينهم حالات حرجة.