عقاباً لخيانته.. عراقية تنهي الحياة الجنسية لزوجها الضابط ببتر عضوه

شفق نيوز/ في حادثة صادمة، أقدمت امرأة عراقية على قطع عضو زوجها الذكري باستخدام سكين حاد، وذلك بعد اكتشافها خيانته لها.

وبين مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن الزوج ضابط في الشرطة، وكان على ما يبدو قد خان زوجته مع امرأة أخرى، مما دفع الزوجة إلى ارتكاب هذا الفعل الانتقامي.

وأوضح المصدر ، أن الحادثة وقعت في إحدى مناطق محافظة واسط، مشيرا الى نقل الزوج على الفور إلى إحدى المستشفيات حيث خضع لعملية جراحية طارئة وهو في حالة حرجة.