إعفاء واستبدال نحو 20 مسؤولاً في كهرباء البصرة وتشكيل لجان تحقيقية.. وثائق

شفق نيوز- البصرة

أصدر وزير الكهرباء العراقي علي سعدي، يوم الاثنين، حزمة قرارات إدارية تضمنت إعفاء واستبدال نحو 20 مسؤولاً ومديراً عاماً في مديريات كهرباء البصرة، ضمن إجراءات لإعادة هيكلة عدد من المناصب الإدارية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "القرارات شملت إعفاء مدير توزيع كهرباء البصرة ومعاونه شقيق الوزير السابق سيف علي فاضل، ضمن التغييرات التي طالت عدداً من المسؤولين في القطاع".

وأضاف المصدر أن "الوزير وجّه أيضاً بتشكيل لجان تحقيقية بحق عدد من المسؤولين، على خلفية الإخلال بالواجبات الوظيفية وضعف المتابعة والرقابة على سير العمل، في إطار إجراءات محاسبية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء".