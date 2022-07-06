"إعفاء من المنصب ولفت نظر" .. الصحة تعاقب مسؤولاً في صحة النجف: تسبب بفوضى في العمل

شفق نيوز / أعفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مسؤول قسم التفتيش في دائرة صحة النجف من منصبه فضلا عن توجيه عقوبة "لفت نظر" اليه بسبب مخالفات إدارية قام بها أدت الى "فوضى" في الدائرة.

وبينت وثيقة وقعها سامي شاتي، عن وزير الصحة، وتحصلت عليها شفق نيوز إنه "تم اعفاء رئيس قسم التفتيش في دائرة صحة النجف (حسام مزار عزوز) من منصبه، كما تم توجيه عقوبة لفت نظر اليه نتيجة عدم اتباع أسلوب اداري صحيح بالابتعاد عن المشادات الكلامية واخبار مركز الشرطة رغم وجود عناصر حماية المنشآت مخصصة لحماية القطاع والذين من الممكن الاستعانة بهم".

وأضافت الوثيقة أن المسؤول المعاقب قام "بنشر نشاطات قسم التفتيش على الصفحة الشخصية من دون موافقات رسمية من الجهات المختصة (مدير عام الدائرة) وهذا مخالف للقانون ..)

كما قام مسؤول قسم التفتيش المعاقب، وفقا للوثيقة" بمخالفة اعمام الوزارة ما تسبب بحصول فوضى في العمل وأثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمرضى".