إعفاء معاون مدير عام الشؤون الفنية في الموانئ العراقية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قرر وزير النقل وهب سلمان محمد الحسني، يوم الثلاثاء، إعفاء مسؤول في الشركة العامة لموانئ العراق، من مهام عمله ونقله وتكليف بديل عنه.

ونصت وثيقة موقعة من الحسني، وردت لوكالة شفق نيوز على إعفاء عبد السادة خلف فنجان، من مهام عمله معاون مدير عام للشؤون الفنية في الشركة العامة لموانئ العراق، وينقل إلى ميناء أبو فلوس.

وجاء في الوثيقة كذلك، تكليف هيثم كاظم هادي، رئيس مهندسين بحريين أقدم أول، بمهام معاون مدير عام للشؤون الفنية في الشركة العامة لموانئ العراق.