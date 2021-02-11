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إعفاء مسؤول محلي في الانبار وتعيينه مستشاراً للمحافظ

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-11T14:52:38+0000
إعفاء مسؤول محلي في الانبار وتعيينه مستشاراً للمحافظ

شفق نيوز/ قرر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، يوم الخميس،  اعفاء مدير ناحية كبيسة وتعيينه بمهام مستشار المحافظة، فيما كلف مدير جديد للناحية.  

وقال المحافظ في كتاب رسمي  حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه قرر اعفاء خالد حمد سعيد من مهام مدير ناحية كبيسة التابعة الى قائممقامية قضاء هيت في محافظة الانبار، وتكليف خالد زامل محمد سعيد الموظف على ملاك مديرية بلدية كبيسة بعنوان مدير مهندسين، بمهام مدير ناحية كبيسة.

ويشير الكتاب إلى تكليف خالد حمد سعيد، بمهام مستشار محافظ الانبار لشؤون الخدمات في المنطقة الغربية.   

                                      

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