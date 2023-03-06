إعفاء مسؤول إداري في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة صلاح الدين، يوم الاثنين، إعفاء مدير ناحية الاسحاقي التابعة لقضاء بلد جنوبي المحافظة وتكليف بديل عنه.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب أصدر أمرا بإعفاء مدير ناحية الاسحاقي جاسم البزيع وتكليف خلف حسن طارش بديلا له.

وبحسب الأمر الإداري فإن سبب الإعفاء توصيات من لجنة تقييم مسؤولي الوحدات الإدارية وأدائهم.

وتشهد صلاح الدين خلال الأعوام الثلاث الأخيرة تغييرات كثيرة بين مسؤولي الوحدات الادارية والدوائر الخدمية لأسباب متضاربة بين سياسية وفنية.