إعفاء مدير وبحث توزيع أراضٍ وتحسين خدمة المولدات باجتماع مجلس نينوى

شفق نيوز– نينوى

صوّت مجلس محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، على إعفاء مدير قسم المعهد المهني، فيما ناقش ملف توزيع الأراضي وتنظيم عمل المولدات الكهربائية.

وقال عضو المجلس، محمود العلي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الجلسة، حضرته وكالة شفق نيوز، إن المجلس بحث آليات توزيع الأراضي السكنية على مختلف الشرائح، ومن بينها موظفو الدوائر الرسمية في المحافظة، ضمن خطة شاملة لتقليل أزمة السكن في نينوى".

وأضاف أن "الموضوع ما زال قيد النقاش الفني والتنظيمي تمهيداً لاتخاذ قرارات نهائية في هذا الصدد".

وفي ما يتعلق بملف المولدات، أشار العلي إلى أن الجلسة شهدت مناقشات مستفيضة حول الشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن تسعيرة الأمبير، وآلية تشغيل المولدات، وسوء إدارة بعضها في عدد من الأحياء، مبيناً أن المجلس صوّت على إلزام أصحاب المولدات بتنظيم خطوط جديدة على نفقتهم الخاصة لتحسين الخدمة وتخفيف الضغط على المواطنين.

كما كشف عضو المجلس عن تصويت المجلس على إعفاء مدير قسم المعهد المهني بعد مناقشة الموضوع ضمن جدول أعمال الجلسة، دون الإشارة إلى الأسباب.

وفي سياق متصل، أوضح العلي، أن المجلس سيبدأ قريباً مناقشة تنظيم المحال التجارية والتجاوزات في منطقتي الرشيدية وقصر المطران ضمن خطة أوسع لتنظيم الأسواق والحد من العشوائيات، بما يعزز المشهد الخدمي والحضري في مدينة الموصل والمناطق التابعة لها.