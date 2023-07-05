إعفاء مدير مؤسسة الشهداء والجرحى في الانبار من منصبه

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بإعفاء مدير مؤسسة الشهداء والجرحى في محافظة الأنبار لشبهات فساد مالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً صدر من رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى الاتحادي يقضي بإعفاء مدير مؤسسة الشهداء والجرحى في الانبار عبد العزيز البدري من منصبه، بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار إلى أن "الإعفاء من المنصب جاء على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في مؤسسة شهداء الأنبار".

وتشهد محافظة الأنبار منذ نحو شهرين حملة لفتح ملفات الفساد المالي والإداري من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة أبو علي البصري بالتعاون مع هيئة النزاهة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال عدداً من المسؤولين في المحافظة كان آخرهم مدير هيئة التقاعد في الأنبار.