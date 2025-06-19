إعفاء مدير مطار البصرة الدولي.. وثيقة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة النقل العراقية، أمراً إدارياً يقضي بإعفاء "حسن عبد الهادي عبد الله" من مهامه كمدير لمطار البصرة الدولي، وتكليف "مراقب جوي أول" بدلاً عنه.

وبحسب وثيقة صادر عن مكتب وزير النقل، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والصلاحيات المخولة للوزارة"

وجاء في الأمر الإداري رقم (2005/18) إنهاء تكليف "حسن عبد الهادي عبد الله" من العمل في الدائرة، مع عودته إلى دائرته الأصلية في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية.

وفي نفس القرار، تم تكليف "حسن علي عبد الحميد"، المراقب الأول للنقل الجوي، بتسيير أمور قسم مطار البصرة الدولي بدءًا من تاريخ صدور الأمر.

وأكدت الوزارة أن "هذا القرار يأتي في إطار التحركات الإدارية الروتينية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة المطارات العراقية".