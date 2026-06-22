إعفاء مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة ببغداد من منصبه

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، يوم الاثنين، أمرا بإنهاء تكليف مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة، من مهام عمله، وتكليف بديل عنه.

ونصت وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، على "انهاء تكليف مصطفى خوام خيون، رئيس مهندسين أقدم أول في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة التابع للشركة أنها وتحجب عنه مخصصات المسؤولية البالغة (25%) من الراتب الاسمي".

وجاء في الوثيقة أيضا "تكليف أحمد زاير كريم، رئيس مهندسين أقدم أول بنفس الشركة والمسؤولية المشار إليهما بالفقرة (1) ويمنح مخصصات المسؤولية البالغة (25) من الراتب الاسمي عملا بأحكام الراتب الاسمي عملا بأحكام الفقرة ثالثا من المادة (11) لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 ) لسنة 2008".

وشهدت وزارة الكهرباء، إلى جانب النفط والنقل، عدة اقالات ونقل وإعادة تكليف في مناصب كبيرة بها ومديرين عامين لدوائر مهمة في تلك الوزارات، بتوجيه من الوزراء ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي.