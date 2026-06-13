إعفاء مدير عام شركة نفط الشمال وترشيح فيصل حمادي الجبوري خلفاً له

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم السبت، بإعفاء مديرها العام عامر خليل أحمد من منصبه، وترشيح فيصل حمادي الجبوري لتولي إدارة الشركة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط أصدرت أمراً إدارياً يقضي بإعفاء المدير العام الحالي من مهامه، وترشيح الجبوري مديراً عاماً للشركة خلفاً له.

وأضاف أن إجراءات التسليم والتسلم ستُستكمل خلال الأيام المقبلة وفق السياقات الإدارية المعتمدة، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن تغييرات إدارية تشهدها بعض مفاصل الوزارة.

وتُعد شركة نفط الشمال من أبرز الشركات التابعة لوزارة النفط العراقية، إذ تتولى إدارة وتطوير عدد من الحقول النفطية الرئيسة في محافظة كركوك والمحافظات الشمالية، فضلاً عن الإشراف على منشآت الإنتاج والنقل في المنطقة.