إعفاء مدير عام تربية الديوانية من منصبه

شفق نيوز- الديوانية

قرر مجلس محافظة الديوانية، يوم الثلاثاء، إقالة المدير العام للتربية في المحافظة أحمد خوباط من مهامه.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن 8 أعضاء من أصل 13 عضواً في مجلس محافظة الديوانية صوتوا على إعفاء خوباط من منصب مدير عام التربية.

وأضاف أن عملية الإعفاء تمت بعد جلسة استجواب مدير عام تربية الديوانية غيابياً.

بدوره قال عضو مجلس محافظة الديوانية طارق البرقعاوي في بيان إن التصويت على إقالة مدير عام التربية جاء بعد تغيّبه للمرة الخامسة على التوالي عن حضور جلسة الاستجواب.

وأضاف أن استمرار غيابه يعدّ "عجزًا عن الإجابة على محاور الاستجواب".