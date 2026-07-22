إعفاء مدير سكك حديد العراق وتكليف بديلاً عنه (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير النقل وهب الحسني، يوم الأربعاء، أمراً وزارياً بإعفاء مدير الشركة العامة لسكك حديد العراق مكي جابر ناصر من مهام منصبه، وتكليف محمد حبيب جبر بإدارة الشركة بالوكالة.

ووفقاً لوثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الأمر الوزاري رقم (804) صدر استناداً إلى الأمر الديواني رقم (50)، بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 21 تموز 2026.

ونص الأمر على إعفاء مكي جابر ناصر من مهام إدارة الشركة العامة لسكك حديد العراق، وتكليف محمد حبيب جبر بإدارة مهام الشركة بالوكالة، على أن يُنفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.