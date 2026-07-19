إعفاء مدير التسجيل العقاري في ديالى وتحقيق بإخراج أضابير من الدائرة (وثيقة)

شفق نيوز- ديالى

قرر وزير العدل خالد شواني، يوم الأحد، إعفاء مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة ديالى من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إخراج أضابير رسمية من الدائرة وتداولها خارجها من قبل معقبين.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير العدل، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وجه الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها التحفظ على الأضابير حسب الأصول وتسليم نسخة منها إلى اللجنة التحقيقية.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الدائرة القانونية وعضوية قسم التصاريح الأمنية ودائرة التسجيل العقاري، للتحقيق في كيفية إخراج الأضابير خارج الدائرة وتداولها من قبل المعقبين، على أن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها 23 تموز 2026.

كما تضمنت الوثيقة إعفاء مدير دائرة التسجيل العقاري في ديالى علي نبهان الزبيدي، ومعاون الشعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وجاءت هذه الإجراءات استناداً إلى توجيهات وزير العدل، وعلى خلفية معلومات تتعلق بآلية تداول الأضابير الرسمية خارج الدائرة، في إطار متابعة الوزارة لملف سلامة إجراءات التسجيل العقاري.