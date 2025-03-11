إعفاء متبادل من التأشيرة بين العراق والمغرب

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، عدداً من القرارات التي تخص شؤون العلاقات الخارجية.

وقال مكتب السوداني الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وافق على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، في إطار تعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين.

كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف، بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية للمواطنين.

وفي سياق التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وقرر إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وفقاً للدستور.