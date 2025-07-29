إعفاء المكون الإيزيدي من جباية معاملات تمليك الدور السكنية

شفق نيوز- بغداد

قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الايزيدي من نظام الجباية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

ومن القرارات التي صدرت في الجلسة بحسب البيان، إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الايزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية.

كما أشار البيان إلى قيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية.