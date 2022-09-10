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إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-10T12:07:43+0000
إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء اللبناني يوم السبت، اعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول.

وذكر بيان حكومي لبناني اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه "بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيه".

واضاف ان مجلس الوزراء اللبناني؛ "أصدر قرارًا يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة. كما تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته".

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