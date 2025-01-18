"إعفاءات وإحالات للتحقيق".. مجلسا ذي قار والديوانية يتخذان قرارات عاجلة

شفق نيوز/ أعفى مجلس محافظة الديوانية، يوم السبت، 5 من مدري دوائر مختلفة في المحافظة، بينما أحال مجلس ذي قار، 40 طبيباً للتحقيق على خليفة تغيبهم عن خفاراتهم الرسمية.

وقال مصدر في محافظة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد جلسة طارئة برئاسة محمد شخير الغانمي، ووجه بإعفاء وكيل مدير فرع توزيع كهرباء الديوانية ومدير مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية، فضلاً عن مدير مستشفى عفك العام ومدير مركز صيانة كهرباء السنية بالاضافة إلى مدير بلدية نفر".

وأضاف المصدر، أن "الاعفاءات جاءت بعد سوء إدارة هذه الدوائر في المحافظة وتردي الخدمات المقدمة للمواطنيين".

وعلى صعيد ذي صلة، أشار رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إلى "إحالة 40 طبيباً للتحقيق بدائرة صحة ذي قار لعدم تواجدهم في خفارات العمل بالمستشفيات الحكومية".

وأضاف الخفاجي، أن "الأطباء المحالين للتحقيق كانوا يقومون بإجراء العمليات في المستشفيات الأهلية رغم أن جدول دوامهم الرسمي يشير إلى أن موعد خفاراتهم في ذات اليوم، بالمستشفيات الحكومية".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، عقب عقد جلسة مخصصة لاستجوابه.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".