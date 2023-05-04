إعفاءات بالجملة داخل الخطوط الجوية العراقية (وثيقة)

شفق نيوز/ أعفى المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم، عدداً من المديرين في الشركات بسبب التقصير الوظيفي.

ووفقاً لوثيقة صادرة من الخطوط الجوية العراقية بتاريخ يوم أمس الأربعاء، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المدير أصدر أمراً بإعفاء خمسة من مديري أقسام في الشركة.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمطار بغداد الدولي لفتح طريق الوصول الى صالة المطار امام المسافرين التي كانت مغلقة منذ عام 2003، وأثناء الزيارة اطلع على واقع العمل والخدمات في المطار واعرب عن "استياء شديد" كما "وبّخ" مدير المطار.

وفي اليوم التالي للزيارة قدم مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي، طلباً الى سلطة الطيران المدني لاعفائه من منصبه.

وعزا مدير مطار بغداد الدولي ذلك بحسب طلب الإعفاء الى "عدم وجود مهنية ودعم من المراجع العليا تتضمن امكانية استمرار العمل وأداء الواجبات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد".

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارات إقالة لعشرات المديرين العامين في خمس جهات حكومية بينها وزارتان.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أمس الأول الثلاثاء، إن "57 مديراً عاماً ستطالهم تغييرات مرتقبة في وزارات العمل والإسكان، الكهرباء، أمانة بغداد، وديوان الرقابة المالية".

وأضاف المصدر أن "30 من هؤلاء المديرين اصلاء في مناصبهم، و27 يعملون في مناصبهم بالوكالة".

وتابع المصدر أن "هذه وجبة أولى من التغييرات، وستعقبها وجبات أخرى سيتم التصويت على اقالتها خلال الايام المقبلة".