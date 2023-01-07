"عظيم" ديالى تطلق تحذيراً خطيراً.. آلاف الطلبة مهددون بمدارس آيلة للسقوط

شفق نيوز/ وجهت ناحية العظيم شمالي ديالى تحذيراً للجهات المسؤولة من خطر 10 مدارس متهالكة وآيلة للسقوط تهدد حياة آلاف الطلبة، فيما شكت حرمانها من استحقاقها من مشروع القرض الصيني الذي يشمل تشييد 56 مدرسة

وقال مدير الناحية عبد الجبار أحمد العبيدي لوكالة شفق نيوز إن "الناحية تضم نحو 10 مدارس متهالكة وآيلة للسقوط وتهدد حياة ألاف الطلبة بسبب الإهمال وغياب أعمال التأهيل والترميم"، مشيرا الى ان "كل مدرسة منها تضم 300-400 طالب على أقل التقديرات".

وانتقد العبيدي حرمان الناحية "من استحقاقها ضمن مشروع القرض الصيني الذي يشمل تشييد 56 مدرسة واقتصاره على 4 مدارس فقط، اثنين توقف العمل فيهما، فيما لم يباشر بالعمل في المدرستين الاخرتين"، مبيناً أن "مشروع القرض الصيني يشترط ايضاً وجود أراضٍ تعود للتربية ولا يشمل هدم واعادة بناء مدارس متهالكة وآيلة للسقوط".

وأكد المسؤول المحلي "حاجة الناحية إلى أكثر من 10 مدارس بين هدم واعادة بناء وتشييد جديد لإنهاء مشاكل الاكتظاظ الدراسي والاختناقات في المدارس"، مستدركا بالقول أن "مشاكل الابنية المدرسية مطروحة أمام الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ الطلبة والعملية التربوية من مشاكل مستقبلية وخيمة"

وأكدت مديرية تربية محافظة ديالى، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، حاجتها لـ 500 مدرسة لمعالجة مشاكل الدوام المزدوج والثلاثي فيما كشفت عن 170 مدرسة بين منجزة وقيد الإنجاز ضمن موازنات تنمية الأقاليم ودعم المناطق المتضررة والقرض الصيني.

ويعاني العراق ومنذ ثمانينيات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.