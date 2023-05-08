"عطوة" جديدة برعاية ممثل السيستاني: قبيلة عتَاب تستجيب للهدنة

شفق نيوز/ أعلنت عشيرة عتّاب في محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، عن هدنة مشروطة مع عشيرة ال حاتم بعد تدخل قيادات دينية وسياسية وعشائرية رفيعة المستوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "جلسة عشائرية عقدت بين عشيرتي عتاب وال حاتم في قصر امير قبيلة العبودة حسين آل خيون وحضرها ممثلان عن السيد علي السيستاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعامات قبلية منهم، الامير معد السمرمد امير زبيد، والشيخ ﻣﺤﻤﺪ عباس العريبي شيخ البو ﻣﺤﻤﺪ، والشيخ طلال حبيب الخيزران شيخ قبيلة العزه، والشيخ رعد عبد الواحد ال سكر شيخ آل فتلة، والشيخ عادل العصاد شيخ عبادة، والشيخ نايف آل عبد الهادي شيخ بني سعيد، والشيخ عامر آل صگبان شيخ خفاجة، والشيخ حارث فيصل شيخ عگيل، والشيخ حيدر عابر شيخ البدور، والشيخ نايف الفارس شيخ الرفيع "، لافتا إلى أن" الجلسة انتهت باعطاء عطوة مدتها عشرين يوما".

وبين مراسلنا، أن "الهدنة التي اعطتها عشيرة عتاب مشروطة بتسليم قتلة الشيخ جميل العتابي خلال فترة العطوة، وبخلافه تدفع عشيرة آل حاتم لقبيلة عتاب دية قتل شيخهم، وتعلن البراءة من الجناة (كسر من العشيرة)".

والأربعاء (19 نيسان الماضي)، قتل شيخ قبيلة عتاب واصيب نجله بجروح إثر هجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق.

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث، بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة أخرى بسبب خلاف على عجلة، وفقا لمصدر أمني.