شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر في محافظة عطل يضرب محطة كهرباء الرميلة في البصرة، يوم الجمعة، بتعرض محطة الرميلة الغازية –400، إلى عل فني، ما أدى إلى تأثر المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات قطع التيار في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الفنية باشرت بأعمال الصيانة والإصلاح لإعادة الخط إلى الخدمة"، مبيناً أن "التيار الكهربائي سيعود بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة".

وأضاف المصدر أن "إنتاج البصرة الحالي بلغ 2521 ميغاواط، فيما وصل الحمل الكهربائي إلى 3057 ميغاواط، مع توقف الخط الإيراني بشكل كامل عند 0 ميغاواط، بينما سجل التردد الحالي 50.29".

وأشار المصدر إلى أن "برمجة الكهرباء في بعض مركز البصرة أصبحت بواقع ساعتين قطع وساعتين إعادة التيار، فيما بلغت ساعات القطع في جهة الخور 5 ساعات".

من جانبها أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية، أنه خلال مدة أقصاها ثلاث ساعات أو أقل من ذلك ستكمل ملاكات الشركة أعمال صيانة الخط الذي افقد البصرة قُرابة الـ500 ميغاواط وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق مركز المحافظة.