عطل يصيب تويتر في العراق والعالم

شفق نيوز/ فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العراق، يوم الخميس، بعدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم لسبب غير معروف.

وأجرى محررو ومراسلو وكالة شفق نيوز، محاولات عدة للوصول إلى حساباتهم في تويتر، لكن محاولاتهم لم تفلح بسبب خلل فني في الموقع نفسه على ما يبدو.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى شكاوى من عراقيين يستخدمون تويتر، أكدوا فيها عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم.

بدوره أكد مركز الإعلام الرقمي DMC في العراق، أن عطلا تقنيا في منصة تويتر في العراق والعالم يجعلها تتوقف عن العمل .

ويعد موقع تويتر، ثاني أكبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً في العراق بعد موقع فيسبوك الذي يعد الأوسع انتشاراً وتداولاً لدى العراقيين.