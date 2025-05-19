عطل مكابح يدمر 4 مركبات في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مديرية مرور كركوك المقدم عامر ناريمان، يوم الاثنين، بوقوع حادث مروري قرب فلكة روناكي، نزولاً من الجسر الثالث، نتيجة خلل في مكابح إحدى المركبات، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وتدمير أربع سيارات.

وأوضح نريمان، لوكالة شفق نيوز، أن "سيارة نوع كيا حمل، كانت محمّلة بمواد حديدية، نزلت بسرعة من الجسر الثالث، وبسبب عطل في مكابحها، فقد سائقها السيطرة عليها واصطدمت بثلاث مركبات أخرى من نوع تويوتا، نيسان، وأوبل فيكترا".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن تدمير السيارات الأربع، وإصابة شخصين بجروح، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن فرق المرور والجهات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق في الملابسات.