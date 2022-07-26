سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عطل فني يؤخر طائرة عراقية عن رحلتها في كوبنهاغن

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T16:34:12+0000
عطل فني يؤخر طائرة عراقية عن رحلتها في كوبنهاغن

شفق نيوز/ قدمت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتذاراً الى جميع المسافرين على رحلة كوبنهاغن بعد تأخر تنفيذها.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التأخير الذي حصل لتنفيذ الرحلة في وقتها المحدد يعود الى عارض فني أصاب الطائرة والذي تطلب استغراق وقت لصيانته لعدم توفر الأدوات المطلوبة لإصلاح العطل في مطار كوبنهاغن، مما اضطر الشركة المنفذة للرحلة الى استقدامها من مطار فرانكفورت فضلًا عن صعوبة توفر طائرة عاملة بين المطارين بسبب الإضراب الكبير الحاصل في ألمانيا والإتحاد الأوروبي والذي عقد الموقف وهو ما استدعى الى استئجار شاحنة لنقل المواد والمعدات عبر الطريق البري نحو مطار كوبنهاكن".

وأضافت، "بسبب الإضرابات أيضاً تأخر وصول الشحنة وانعكس ذلك على تأخير رحلة المسافرين لوقت إضافي لذا نجدد إعتذارنا ونرجوا من الجميع تفهم الموقف وسيتم وضعكم بالصورة الحقيقية لحظة بلحظة".

related

فضيحة من العيار الثقيل لطائرة عراقية بتونس وحل الخلاف بـ3 الاف دولار

Date: 2019-07-28 16:00:23
فضيحة من العيار الثقيل لطائرة عراقية بتونس وحل الخلاف بـ3 الاف دولار

بيان رسمي.. طيور تتسبب بتأخر رحلة جوية من لبنان إلى العراق

Date: 2021-11-09 14:57:26
بيان رسمي.. طيور تتسبب بتأخر رحلة جوية من لبنان إلى العراق

الخطوط الجوية العراقية تعلن عن استئناف رحلاتها المباشرة مع باكستان

Date: 2022-07-26 09:33:10
الخطوط الجوية العراقية تعلن عن استئناف رحلاتها المباشرة مع باكستان

العراق يعلق الرحلات من والى الصين الى اشعار اخر

Date: 2020-02-04 10:29:23
العراق يعلق الرحلات من والى الصين الى اشعار اخر

الخطوط الجوية العراقية: الاتحاد الأوروبي سيرفع الحظر عن طائراتنا قريباً

Date: 2021-11-10 13:54:51
الخطوط الجوية العراقية: الاتحاد الأوروبي سيرفع الحظر عن طائراتنا قريباً

الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً بشأن الرحلات القادمة من إيران

Date: 2020-02-25 14:44:06
الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً بشأن الرحلات القادمة من إيران

طيارون عراقيون يلغون إضراباً بعد وعود من الحكومة

Date: 2022-02-01 07:23:34
طيارون عراقيون يلغون إضراباً بعد وعود من الحكومة

توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"

Date: 2020-07-30 16:39:24
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"