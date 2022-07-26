عطل فني يؤخر طائرة عراقية عن رحلتها في كوبنهاغن

شفق نيوز/ قدمت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتذاراً الى جميع المسافرين على رحلة كوبنهاغن بعد تأخر تنفيذها.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التأخير الذي حصل لتنفيذ الرحلة في وقتها المحدد يعود الى عارض فني أصاب الطائرة والذي تطلب استغراق وقت لصيانته لعدم توفر الأدوات المطلوبة لإصلاح العطل في مطار كوبنهاغن، مما اضطر الشركة المنفذة للرحلة الى استقدامها من مطار فرانكفورت فضلًا عن صعوبة توفر طائرة عاملة بين المطارين بسبب الإضراب الكبير الحاصل في ألمانيا والإتحاد الأوروبي والذي عقد الموقف وهو ما استدعى الى استئجار شاحنة لنقل المواد والمعدات عبر الطريق البري نحو مطار كوبنهاكن".

وأضافت، "بسبب الإضرابات أيضاً تأخر وصول الشحنة وانعكس ذلك على تأخير رحلة المسافرين لوقت إضافي لذا نجدد إعتذارنا ونرجوا من الجميع تفهم الموقف وسيتم وضعكم بالصورة الحقيقية لحظة بلحظة".