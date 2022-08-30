عطل فني يسبب أزمة لمسافرين على متن الخطوط العراقية: نحن محتجزون

شفق نيوز/ أعرب مسافرون عراقيون عن استيائهم الشديد من الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، بسبب تأخر رحلتهم لعدة ساعات ومن ثم إلغائها، مشيرين إلى أنهم "محتجزون" حالياً في مطار أربيل بإقليم كوردستان.

وأبلغ مسافرون وكالة شفق نيوز، إن رحلتهم الجوية كان من المفترض أن تنطلق في الساعة السابعة صباحاً من مطار بغداد الدولي، والانتقال إلى مطار أربيل لتقل مسافرين آخرين، ومن ثم إلى وجهتها دوسلدورف، إلا أنه تم إلغاء الرحلة بسبب عطل فني.

وقالوا "بعضنا جاء إلى مطار بغداد منذ ليلة أمس ووصلنا بصعوبة بالغة بسبب حظر التجوال، ورغم ذلك لم تقلع طائرة الخطوط الجوية العراقية إلا عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً".

وأضافوا "وصلنا إلى مطار أربيل وتأخر الإقلاع أيضاً لنحو ساعتين ونصف الساعة، وبعدها أبلغ الطيار أن هناك خللاً فنياً وتم إلغاء الرحلة"، مشيرين إلى أنهم "حالياً في إحدى قاعات مطار أربيل وغير مسموح لنا بمغادرتها ولغاية الآن لم يأتينا أحد من شركة الخطوط الجوية رغم بعض العائلات لديهم أطفال صغار ورضع وهم في حالة حرجة".