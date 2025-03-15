عطل فتحة ملاحية لأحد أهم جسور البصرة يتسبب بأزمة سير

شفق نيوز/ تسبب عطل في الفتحة الملاحية لجسر "الشهيد كنعان" الرابط بين قضاء شط العرب ومركز محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، بأزمة سير خانقة، وسط معاناة الأهالي من الانقطاع المستمر للجسر لساعات طويلة.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ديوان محافظة البصرة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم تحديد وقت فتح الفتحة الملاحية للجسر من الساعة 12 ليلاً حتى 2 بعد منتصف الليل يوم أمس الجمعة، وذلك لتمكين عبور وحدة بحرية إلى ميناء المعقل.

إلا أن الفرق الفنية لا تزال تجاهد لإصلاح العطل الذي أدى إلى بقاء الفتحة مفتوحة، مما تسبب في شل حركة السير.

وناشد أهالي قضاء شط العرب عبر وكالة شفق نيوز الحكومة المحلية للإسراع في إصلاح الفتحة الملاحية للجسر، واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأعطال مستقبلاً، نظراً لأهمية الجسر في ربط أحد أكبر أقضية البصرة بمركز المحافظة.