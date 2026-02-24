عطل بمدرج مطار بغداد يُعيد طائرة قادمة من إسطنبول إلى وجهتها

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بأن خللاً في إنارة مدرج مطار بغداد الدولي أجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من إسطنبول على العودة إلى وجهتها بعد تعذر هبوطها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة بقيت تحلّق في الأجواء إثر انطفاء الإنارة على المدرج، ما حال دون إتمام عملية الهبوط وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف، أن تأخر المعالجة دفع الطائرة إلى العودة مجدداً إلى إسطنبول، مشيراً إلى أنه تم تبليغ الرحلات القادمة بإلغاء الهبوط والإقلاع من دون إغلاق المطار أو الأجواء.