عطل بجهاز لتشخيص كورونا البصرة ينذر بكارثة صحية

شفق نيوز/ انتقدت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الثلاثاء، عدم تفعيل دور صحة المحافظة في متابعة عطل كثير من الأجهزة الطبية في المستشفيات، من ضمنها جهاز المفراس، والمستخدمة ايضاً لتحديد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز "ان اغلب المستشفيات تشهد عطل جهاز المفراس مما يزيد الوضع الصحي سوءا من ناحية عدم تمكن العائلات الفقيرة من الفحص الطبي في ظل الوضع الصحي المتردي"، مطالبا "بالالتفات الى هذا الوضع الصحي الخطير".

ودعا التميمي اطباء البصرة الى تخفيض اسعار الفحص الخاصة بأجهزة المفراس، كون ان اغلب السكان وضعهم المادي صعب جدا ولا تستطيع العائلات الفقيرة التوجه للفحص.

يشار الى ان مستشفيات العراق، ومنها مستشفيات البصرة، تعاني من فقر كبير في توفير ومتابعة الاجهزة الخاصة بالكشف عن ومعالجة المصابين بفيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الاصابات التي ارتفعت منذ اشهر عدة بصورة مضطردة؛ لاسيما مع عدم التزام كثير من السكان بالإجراءات الوقائية المطلوبة لتجنب العدوى، كما ان اجور العيادات الخاصة تشكل عبئا على السكان ذوي الدخل المحدود والفقراء، وهم الاغلبية، بخاصة ما يتعلق باجهزة الفحص ومنها السونار والمفراس وغيرها.



