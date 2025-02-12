عطلة ملغاة و استجواب معطل.. الخلافات تعصف بحكومة البصرة المحلية

شفق نيوز/ يشهد مجلس محافظة البصرة خلافات حادة بين أعضائه خلال الأيام الأخيرة الماضية، فبعد الإعلان عن عطلة النصف من شعبان، تم إلغاؤها بتصريح من أحد الأعضاء، في حين أعلن عضو آخر عن فشل استجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب "سحب التواقيع".

وأعلن نائب رئيس مجلس المحافظة أسامة السعد، أمس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى النصف من شعبان، فيما ردت رئيسة لجنة النزاهة في المجلس بيداء الناهي على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العطلة "غير قانونية" ولا يمكن أن تقرر إلا بعد عقد جلسة رسمية، ولا يجوز الإعلان عنها من قبل عضو بشكل شخصي.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، أطياف التميمي، عن تخلي وانسحاب 3 أعضاء من أصل 8 وقعوا سابقاً على استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين، واصفة إياه بالعملية المعدومة والمؤسفة، وكاشفة عن تعرضها لضغوط شديدة للتخلي عن هذا الملف.

من جهته، أبدى عضو رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة، علي عدنان، استغرابه من تصريح أطياف التميمي الذي اتهمت فيه 3 أعضاء بسحب تواقيعهم من استجواب رئيس هيئة الاستثمار دون تسميتهم وترك الباب مفتوحًا، متسائلًا عن سبب عدم قدرتها على الاستجواب رغم انتمائها للكتلة الأكبر داخل المجلس.

ويقول المراقب للشأن السياسي في البصرة، محمد الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة يعاني من خلافات سياسية داخلية، وأهمها خلاف تحالفي تصميم وتقييم، مما انعكس بشكل سلبي على قرارات المجلس المعلنة في الإعلام.

وأضاف، أن ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من إعلان العطلة أو استجواب رئيس الاستثمار هو بذرة الصراع السياسي الذي سنشهده في المرحلة المقبلة.