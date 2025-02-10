عطلة مثيرة للجدل.. جمعة معارض السيارات تثير السكان

شفق نيوز/ قررت قائممقامية قضاء كركوك، تعطيل العمل في معارض بيع وشراء السيارات، يوم الجمعة من الاسبوع، وذلك بناءً على طلب السكان، في حين أبدى بعض الباعة استغرابهم من القرار.

وقال قائممقام كركوك، فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "القائممقامية، بصفتها المشرفة على تنظيم مركز المدينة، تلقت طلبات من مجموعة من أصحاب معارض السيارات لتعطيل العمل يوم الجمعة، بهدف الحصول على يوم راحة وقضاء بعض الوقت مع العائلة".

وأضاف أن "الطلب لم يقتصر على أصحاب المعارض، بل جاء أيضاً من سكان حي الخضراء والمناطق السكنية المحيطة بشارع المعارض جنوبي كركوك، بسبب الازدحامات التي تصل ذروتها يوم الجمعة".

وأشار يايجلي إلى أن "تعطيل الدوام يوم الجمعة كان مقترحاً من قبل المعارض والأهالي للتخفيف من الزحام، وأن قرار المحافظ ريبوار طه جاء استناداً إلى مقترح قائممقامية كركوك".

وأعلن المحافظ ريبوار طه أن "قرار العطلة في معارض السيارات يوم الجمعة جاء بعد طلب أغلبية أصحاب المعارض، إضافة إلى توصيات لجنة المعارض ومطالب سكان المنطقة لتخفيف الازدحام".

تباين في المواقف

من جهته، قال أحمد سلام، أحد العاملين في معارض بيع وشراء السيارات، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الجمعة يُعد من أكثر الأيام نشاطاً في سوق بيع السيارات، وتعطيل العمل فيه يعني قطع أرزاق آلاف العوائل".

وأضاف: "لسنا ضد القرار، لكن من الأفضل أن يكون اختيارياً، لأن العديد من الباعة يعتمدون على هذا اليوم، حيث تكون حركة البيع والشراء في ذروتها، بينما يكون الإقبال ضعيفاً في باقي أيام الأسبوع".

في المقابل، أيد فارس محمود، أحد سكان حي الخضراء، القرار قائلاً: "إغلاق معارض السيارات يوم الجمعة سيسهم في تخفيف الزحام، خاصة أن الشوارع المحيطة تغلق بالكامل، وأبواب منازلنا تتحول إلى مواقف للسيارات".

وأضاف: "تعطيل العمل يوم الجمعة معمول به في العديد من دول العالم، ونحن كأصحاب مساكن في المنطقة نؤيد القرار، لأنه يتيح يوماً من الراحة للجميع".