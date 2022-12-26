عطلة رسمية واستثناءات في خمس محافظات عراقية لحلول مناسبة دينية

شفق نيوز / أعلنت الحكومات المحلية لخمس محافظات عراقية، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء، بسبب حلول مناسبة دينية، فيما استثنت الدوائر الأمنية والخدمية والصحية والمصارف من العطلة.

والمحافظات التي أعلنت رسمياً تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، هي كل من كربلاء، النجف، واسط، ذي قار، والمثنى، وفقاً لبيانات رسمية وردت لوكالة شفق نيوز.

وأوضح محافظ ذي قار، محمد الغزي، أن "تعطيل الدوام ليوم غد، جاء لغرض إتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة، إحياء ذكرى وفاة ابنة النبي محمد، فاطمة (الزهراء)، وتقديم واجب العزاء، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والمصارف".

في حين، أشار محافظ واسط، محمد جميل المياحي، إلى أن "تعطيل الدوام الرسمي بهذه المناسبة، هو سياق سنوي، وباستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".

هذا واتخذ محافظو كربلاء والنجف والمثنى، قرارات مشابهة بشأن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.